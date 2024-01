Snowboarderin Sabine Schöffmann holt Heimsieg auf der Simonhöhe

Ein sportliches Highlight das sich Sportreferent LH Peter Kaiser, Tourismusreferent LR Sebastian Schuschnig und Landessportdirektor Arno Arthofer nicht entgehen lassen. Beim Parallelriesenslalom der Damen und Herren feuerten sie allen voran die Kärntnerinnen Sabine Schöffmann und Daniela Ulbing sowie die Kärntner Alexander Payer und Fabian Obmann an. Nach einem spannenden Finale schaffte es Sabine Schöffmann beim Heimrennen auf Platz eins bei den Damen. Bei den Herren feierte der Italiener Daniele Bagozza den Sieg – auf Platz drei landete Fabian Obmann.

„Der Weltcup bringt Schwung und Wertschöpfung in die Region“

Kaiser gratulierte im Rahmen der Siegerehrung allen Sportlerinnen und Sportlern ganz herzlich. „Die Leistungen unserer Snowboarderinnen und Snowboarder sind immer wieder beeindruckend“, betonte er unisono mit Arthofer. „Ein besonderer Dank gilt aber auch dem gesamten Organisationsteam rund um Werner Schöffmann, allen Trainerinnen und Trainern sowie Funktionärinnen und Funktionären die täglich zumeist auf ehrenamtlicher Basis ihr Wissen an unsere Kärntner Athletinnen und Athleten weitergeben. Der Sport wäre ohne euch nicht möglich.“ Die Rennen auf der Simonhöhe würden ein weiteres Mal eindrucksvoll unter Beweis stellen, zu welch großartigen Erfolgen die Kärntner Sportfamilie fähig ist. „Sport und Tourismus arbeiten in Kärnten Hand in Hand. Der Weltcup bringt Schwung und Wertschöpfung in die Region, die emotionalen Bilder der sportlichen Höchstleistungen, unserer Landschaft und der Kärntner Gastfreundschaft gehen um die Welt. Jeder einzelne Zuseher und begeisterter Fan wird zum Werbebotschafter für die Urlaubsdestination Kärnten“, betont Schuschnig, der heute mitfieberte.

