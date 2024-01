Schwer verletzt: Mann wurde mit Schreckschusspistole geschlagen

Veröffentlicht am 27. Januar 2024, 15:27 / ©pixabay.com

Einer der unbekannten Täter soll auch eine Schreckschusspistole bei sich gehabt haben und den Griff gegen den Kopf des Opfers geschlagen sowie einen Schreckschuss abgegeben haben. Das Opfer erlitt dadurch schwere Kopfverletzungen. Danach flüchteten die Täter.

Opfer entfernte sich vom Vorfallsort

Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich das Opfer vom Vorfallsort. Erst später meldete der Bruder des Opfers in einer Polizeiinspektion, dass das Opfer mittlerweile in einem Krankenhaus sei. Am Tatort wurden zwei Hülsen einer Schreckschusspistole gefunden und sicher-gestellt. Sofortfahndungsmaßnahmen und mehrere Personenkontrollen blieben erfolglos. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung sind im Gange.