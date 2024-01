Messerattacke auf britischen Kriegs-Veteran: Möglicher Täter gefunden

Am 23. Jänner

Veröffentlicht am 27. Januar 2024, 15:42 / ©5min.at

Der Messerstich wurde dem Opfer im Vorbeigehen zugefügt, nachdem der Brite ihn aufgrund seiner spärlichen Bekleidung angesehen hatte. Nachdem er das Blut an seiner Hand gesehen hatte, bat er einen Passanten um Hilfe, welcher die Rettungskette in Gang setzte.

Täter ausgeforscht

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen konnte ein 25-Jähriger aus Linz als Täter ausgeforscht werden. Der Mann wurde am 26. Jänner 2024 in Enns angetroffen und festgenommen. Dabei konnte auch das Tatmesser sichergestellt werden. Ein Tatmotiv konnte der 25-Jährige nicht nennen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde der Mann in die Forensische Psychiatrie eingeliefert.