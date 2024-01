Mit vielen Hits im Gepäck: Jan Delay kommt nach Graz

Veröffentlicht am 27. Januar 2024, 15:54 / ©Universal Music/ Thomas Leidig

Der deutsche Hip-Hop-, Reggae- und Funk-Sänger Jan Delay geht auf Sommertournee. Mit im Gepäck hat die beliebtesten Songs der letzten 25 Jahre. Dazu veröffentlicht er am 3. Mai 2024 das Best-Of-Album „Forever Jan“. Darauf sind seine größten Hits und zwei komplett neue Songs – egal, ob aus dem Jahr 1999 oder 2024.

Nostalgie pur!

Die jungen sowie die „alten“ Jan Delay-Fans können den Sänger diesen Sommer dann in Graz hautnah erleben. Seine Top-Hits wird er am 17. August am Grazer Karmeliter Platz zum Besten geben. Nostalgie-Faktor garantiert! Tickets gibt es auf oeticket bereits zum Kaufen.