In Osteuropa: Kärnten wirbt um neue Studenten

Nach der ersten Bildungskampagne 2020 in Slowenien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina wird der geographische Fokus dieses mal auf Studierende in Osteuropa, konkret in Bulgarien und Rumänien, gelegt – Länder, in denen die deutsche Sprache traditionell weit verbreitet ist. „Die digitale Kampagne wird gemeinsam mit der Universität Klagenfurt, der Fachhochschule Kärnten und der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik umgesetzt und richtet sich an junge Menschen, die ihre Gymnasial- und Sekundarschulzeit abschließen. Wir wollen ihnen die Vorteile Kärntens so näherbringen, dass sie erkennen, dass ihnen Kärnten alle Zukunftschancen bietet“, betonen Landeshauptmann Peter Kaiser und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber.

Vielerlei praktische Erfahrungen „erleichtern Einstieg in den Arbeitsmarkt“

Als für Kärnten sprechende Gründe werden über die Kampagne, die über Google, Facebook und Instagram ausgespielt wird und online hier abrufbar ist, etwa die erstklassige Ausbildung, die gute Lage, ein besonders empathisches und fürsorgliches Umfeld, Arbeitsmöglichkeiten und die atemberaubende Natur hervorgestrichen. Auch würden vielerlei praktische Erfahrungen bereits während des Studiums es erleichtern, Kontakte mit Unternehmen zu knüpfen, „was den Einstieg in den Arbeitsmarkt nach Abschluss erleichtern kann“, so Kaiser.

„Eckpfeiler aller erfolgreichen Universitäten“

Gruber wiederum spricht auch die Umgebung und die Landschaft an. „Als Studienort, aber auch als späterer Lebensmittelpunkt mit beruflichen Perspektiven“ – so wolle man künftige Studenten aus Osteuropa von Kärnten überzeugen. Zudem sei die Internationalität „ein wesentlicher Eckpfeiler aller erfolgreichen Universitäten“, weiß auch Anna Margarete Landes von der Universität Klagenfurt. Petra Bergauer von der Fachhochschule Kärnten fordert, „über die Grenzen hinauszudenken“. „Internationale Märkte sind in Reichweite, und Studierendenmigrationen sind heute etwas Normales“, so Bergauer.

Unterstützung auch bei der Suche nach Unterkünften

Die Integration der der internationalen Studenten erfolge in Kärnten durch Mentoren- und Tutorenprogramme, individuelle Lernansätze und die Förderung des interkulturellen Austausches. „Die Interessenten werden natürlich auch bei der Suche nach Unterkünften unterstützt“, heißt es seitens des Landes abschließend.