Kärntner lässt Geldtasche im Auto – plötzlich ist sie weg

Bisher noch unbekannte Täter haben in der Nacht zum 27. Jänner bei einem Auto, das bei einem Wohnhaus in der Gemeinde Hüttenberg abgestellt war, die rechte, vordere Seitenscheibe eingeschlagen. In weiterer Folge haben sie aus der Mittelkonsole eine Geldbörse mit einem vierstelligen Geldbetrag gestohlen. Die Geldtasche konnte in den Vormittagsstunden in Althofen wiedergefunden werden – jedoch ohne Bargeld. Bankomatkarten und Führerschein waren noch drin, berichtet die Polizei.