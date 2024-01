Millionen-Transfer: WAC-Stürmer wechselt nach Frankreich

Der 22-jährige Ivorer schloss sich erst im Sommer 2023 vom israelischen Zweitligisten Hapoel Rishon leZion dem Wolfsrudel an und wusste auf Anhieb zu überzeugen. Bereits bei seinem ersten Kurzeinsatz gegen den SC Austria Lustenau holte er den Elfmeter zum späten 1:1-Ausgleich heraus. In seinem ersten Spiel von Beginn an traf er gegen Serienmeister Red Bull Salzburg zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung. Insgesamt absolvierte der Angreifer von der Elfenbeinküste 17 Spiele für das Wolfsrudel, in denen er acht Tore erzielte und vier Vorlagen lieferte.

„Mohamed Bamba hat eine große Karriere vor sich“

Ab sofort wir der 22-jährige Stürmer für den französischen Erstligisten FC Lorient auf Torjagd gehen. „Mohamed Bamba hat eine große Karriere vor sich. Es freut uns, dass wir zu seiner Entwicklung beitragen durften. Der Transfer in eine der Top5-Ligen ist eine Auszeichnung für den gesamten Verein und macht uns sehr stolz“, so WAC-Boss Dietmar Riegler.

Rekordablöse für Bamba

„Es ist kein Geheimnis, dass Mo mein Wunschspieler war, auch wenn er nur in der zweiten israelischen Liga spielte. Aufgrund der großartigen Entwicklung in den wenigen Monaten, ist der Transfer aber keine Überraschung“, erklärt WAC-Coach Manfred Schmid. Laut Medienberichten soll die Ablösesumme bei mehreren Millionen Euro liegen und einen neuen Rekord für den WAC bedeuten. „Natürlich ändern sich jetzt die Transferpläne“, verrät Schmid abschließend noch.