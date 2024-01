Amazon überweist dir Cent-Beträge: Was ist denn da los?

Mehrere 5 Minuten Leser meldeten sich und schilderten, dass sie Cent-Beträge von Amazon auf ihr Konto bekommen haben. Ein Kärntner bekam beispielsweise ganze 0,08 Euro überwiesen. Aber was steckt hinter diesen Überweisungen?

Kein Betrug!

„Ich bin Kunde von Amazon, seit ein paar Tagen bekomme ich 10 bis 15 Rückerstattungen am Tag jeweils von 0,04 bis 0,99 Euro. Wisst Ihr, warum das so ist? Oder sind das Betrüger?“, hat eine Leserin an die 5 Minuten Redaktion geschrieben. Die Antworten auf diese Fragen sind schnell gefunden. Es handelt sich hierbei um keinen Betrug. Amazon selbst informiert seine Kunden: „Aufgrund eines technischen Problems, das nun behoben ist, wurde Ihnen fälschlicherweise ein höherer Preis berechnet. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.“ So kann es sein, dass du kleine Beträge erstattet bekommst, auch wenn deine letzte Amazon-Bestellung schon Monate her ist. Wenn du die Amazon APP hast, kannst du dort nachschauen, ob du auch eine Rückerstattung bekommst.