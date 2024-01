Kärntner NEOS-Spitzenkandidatin für EU-Wahl steht fest

Veröffentlicht am 27. Januar 2024, 18:16 / ©NEOS

Iris Glanzer, Bildungssprecherin der NEOS in Kärnten und Mitglied des Landesteams, wurde von den Mitgliedern auf den sechsten Listenplatz gewählt. Die erfahrene Lehrerin und Mutter von drei Kindern hat sich nicht nur als kompetente Politikerin, sondern auch als erprobte Wahlkämpferin und leidenschaftliche Europäerin bewiesen.

„Herausragendes Engagement und aufrichtige Leidenschaft“

„Iris Glanzer ist nicht nur eine erfahrene NEOS-Kandidatin, sondern geht auch mit herausragendem Engagement und aufrichtiger Leidenschaft an ihre Aufgaben“, betont NEOS Landessprecher Janos Juvan.

„Umso wichtiger, dass wir auf die Bürger zugehen“

Glanzer selbst äußerte sich erfreut über das Ergebnis: „Wir NEOS sind die einzige Pro- europäische Partei in Österreich und daher ist es umso wichtiger, dass wir in jedem Bundesland engagierte EU-Kandidaten haben, die mit großem Einsatz auf die Bürger zugehen, mit ihnen in Dialog treten und den europäischen Gedanken verbreiten.“