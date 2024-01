Kirchenbeitrag: So viel teurer ist er 2024

Für Personen, die bei der evangelischen Kirche gemeldet sind, wird es im Jahr 2024 empfindlich teurer. Der Kirchenbeitrag wird dort nämlich an die Inflation angepasst und in ganz Österreich um 9,5 Prozent teurer. Zudem kann es auch sein, dass in manchen Gemeinden, der Kirchenbeitrag noch teurer ausfällt. In der evangelischen Kirche befürchtet man jedenfalls, dass diese Anhebung zu vermehrten Kirchenaustritten führen könne. In manchen Pfarren könnte die Gesamt-Erhöhung nämlich durchaus in Richtung der 15 Prozent gehen – mehr dazu hier.

7,5 Prozent mehr in der katholischen Kirche

Auch bei der katholischen Kirche ist man um eine Erhöhung des Kirchenbeitrags nicht herum gekommen. 7,5 Prozent „mehr“ müssen Beitragszahler in der katholischen Kirche im Jahr 2024 zahlen. Das liege aber nicht daran, dass man seitens der Kirche mehr von den Menschen verlange. Der Tarif betrag nach wie vor 1,1 Prozent der Bemessungsgrundlage, meint etwa Burkhard Kronawetter von der Diözese Gurk-Klagenfurt gegenüber dem „ORF“.

Katholische Kirche glaubt nicht an Anstieg der Austritte

Aufgrund der teils sehr hohen Lohnabschlüsse, würde sich aber logischerweise auch die Bemessungsgrundlage für den Kirchenbeitrag deutlich erhöhen. Im Gegensatz zur evangelischen Kirche glaubt man bei der katholischen Kirche aber nicht an einen damit verbundenen, deutlichen Anstieg der Kirchenaustritte.