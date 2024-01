Villacher (18) schwer verletzt: Fünf Männer sollen ihn verprügelt haben

Ein 57-jähriger Mann ging am 27. Jänner um 15.40 Uhr auf der Draulände in Villach spazieren, als er im Bereich der Stiege zur Fußgängerbrücke Congress-Center einen Mann laut schreien hörte. Als er in Richtung des Schreies blickte, sah er fünf 20-30 Jahre alte Männer über die Stiege flüchten. Bei der Stiege sah er eine offensichtlich von den fünf Flüchtenden zusammengeschlagene Person und verständigte die Einsatzkräfte.

18-Jähriger unter Schock

Der Verletzte, ein 18-jähriger Villacher, stand unter Schock und konnte zum Vorfall keine Angaben machen bzw. gab an, sich an nichts erinnern zu können. In unmittelbarer Nähe wurde eine Softair-Pistole gefunden. Der Mann gab an, dass diese ihm gehöre, und er diese stets bei sich trage, um sich zu verteidigen. Die Pistole wurde sichergestellt, er wurde mit schweren Kopfverletzungen ins LKH Villach gebracht. Eine örtliche Fahndung nach den fünf Personen blieb erfolglos. Weitere Ermittlungen sind erforderlich.