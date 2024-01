Nach erfülltem Leben: Bekannter Kärntner Kaufmann ist verstorben

„Nach einem erfüllten, arbeitsreichen und von liebevoller Sorge für die Familie getragenen Leben“, wie es seine Witwe im Parte beschreibt, ist der bekannte Kärntner Kaufmann, Franz Schuler, im 81. Lebensjahr verstorben. Er war Aufsichtsratsvorsitzender der „ADEG Wolfsberg“. Zudem war er auch Altkamerad der Freiwilligen Feuerwehr Neuhaus und langjähriger Obmann des Pfarrgemeinderats und Mesner. „Am 26. Jänner endete das irdische Leben“, trauert auch die katholische Kirche um Schuler.

Unterstützendes Mitglied in vielen Vereinen

Ein halbes Jahrhundert lang hat er mit seiner Frau ein Lebensmittelgeschäft in der Mitte des Ortes geleitet. Neben seiner Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender der „ADEG Wolfsberg“ hat er auch eine kleine Landwirtschaft betrieben. Generell war er ein unterstützendes Mitglied in vielen Vereinen der Gemeinde Neuhaus. Am morgigen Sonntag, den 28. Jänner, wird Schuler um 13.30 Uhr von seinem Heimathaus in die Pfarrkirche Neuhaus geleitet, wo sich seine Familie dann um 14 Uhr von ihm verabschiedet.