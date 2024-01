Erstmals nach 10 Jahren: Zwei Seidenschwänze in Oberkärnten gesichtet

Das majestätische Tier ernährt sich hauptsächlich von der Eberesche, verschiedenen anderen Beeren und von Äpfeln. Ein Seebodener hat am 21. Jänner dann zwei dieser geselligen Vögel im dortigen Strandbad entdeckt. Nachdem er die Info an die Mitglieder von „Birdlife“ weitergegeben hatte, konnten sie diese Rarität bestätigen. In Oberkärnten war überhaupt schon knapp zehn Jahre lang kein Seidenschwanz mehr gesichtet worden. Auffällig sei jedoch gewesen, dass es nur zwei der Tiere waren. „Eigentlich ziehen sie in kleineren Schwärmen“, heißt es seitens „Birdlife“.

So sieht der Seidenschwanz aus: Der Vogel ist etwa so groß wie ein Star und eher unscheinbar von der Ferne. Bei näherem Anblick überrascht er jedoch mit seiner charismatischen Haube, dem schwarzen Kehlfleck, der eigelben Endbinde des Stoßes und der roten und gelben Enden der Schwingen. All das gibt ihm ein äußerst buntes Erscheinungsbild. Markant sind auch die schwarzen Augenzügel vom Schnabel bis hinter das Auge.