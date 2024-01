Mit neuem Vorstand: SC St. Veit möchte in „neue, aufregende Ära“

Veröffentlicht am 27. Januar 2024, 20:57 / ©SC St. Veit

„Unsere Jugend ist die Zukunft – sowohl auf dem Spielfeld als auch in der Gesellschaft“, betonen der frisch gewählte Obmann Philipp Stornig und Nachwuchsleiter Thomas Pipan. „Wir werden in unseren Nachwuchs investieren und sicherstellen, dass junge Talente die bestmögliche Förderung erhalten, um ihr volles Potential zu entfalten.“ Auch die Kampfmannschaft steht im Mittelpunkt der Agenda des neuen Vorstandes. Mit dem Ziel, den Verein regional wettbewerbsfähiger zu machen, plant der Vorstand, in Schlüsselbereiche wie Spielerentwicklung, medizinische Betreuung und moderne Trainingsmethoden zu investieren.

„Fußball hat die Kraft, Menschen zusammenzubringen“

„Erfolg auf dem Spielfeld ist das Ergebnis von harter Arbeit und strategischer Planung. Wir sind hier, um den Verein auf das nächste Level zu heben“, heißt es seitens der Verantwortlichen. „Fußball hat die Kraft, Menschen zusammenzubringen und eine Gemeinschaft zu stärken. Wir werden diese Plattform nutzen, um positive Veränderungen in unserem Umfeld anzustoßen und die Liebe zum Sport zu verbreiten“, ist man sich außerdem sicher.

Mitglieder und Fans sind „Herz des Vereins“

All diese Ziele und Visionen seien jedoch ohne eine Stärkung der finanziellen Stabilität nicht umsetzbar. „Unsere gemeinsame Vision kann nur mit der Stärkung bestehender Partnerschaften und der Schaffung neuer Kooperationen mit Unternehmen und Sponsoren gelingen.“ Zudem seien Mitglieder und Fans das Herz des Vereins. Mit ihnen will man den „neuen, aufregenden Weg in diese neue Ära“ gehen.