Steirer fährt von A9 ab – plötzlich brennt sein Auto

Ein 37-Jähirger aus dem Bezirk Leibnitz fuhr gegen 17.10 Uhr mit seinem Fahrzeug von der A9 nach Wildon ab. Kurz darauf leuchtete die Motorkontrollleuchte auf. Der Mann bemerkte plötzlich einen Brand im Motorraum und hielt sein Fahrzeug an einem Parkplatz an. Die alarmierten Feuerwehren Weitendorf und Neudorf ob Wildon konnten den Brand löschen. Am Fahrzeug entstand einen Totalschaden. Die Brandursache dürfte auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein, wie die Polizei berichtet.