Am Sonntag lacht die Sonne vom Himmel

Veröffentlicht am 27. Januar 2024, 21:24 / ©Gerry Heumann

Am heutigen Sonntag gibt es strahlenden Sonnenschein in der Steiermark. „Morgendliche Nebelfelder sind die absolute Ausnahme. Der Wind weht kaum mehr, auch auf den Bergen ist er deutlich schwächer als am Samstag“, wissen die Wetter-Experten der GeoSphere Austria. Heute wird es zwischen 4 und 9 Grad warm.