So herrlich scheint die Sonne am Sonntag in Kärnten

So lässt es sich am Sonntag gut aushalten, denn heute scheint in fast ganz Kärnten die Sonne. Der Himmel wird meist wolkenlos sein, Nebel gibt es wenn stellenweise im östlichen Klagenfurter Becken. Auch der Wind weht kaum mehr. In der Früh ist es verbreitet frostig, tagsüber erwärmt sich die Luft auf 3 bis 8 Grad.