Wetter am Sonntag: Meist scheint die Sonne

In Österreich gibt es am Sonntag meist sonniges Wetter. „Zunächst können sich aber noch ein paar Nebelfelder oder tiefe Wolkenschichten bemerkbar machen, wie etwa im Rheintal, in südlichen Beckenlagen sowie teilweise entlang der Donau und im Nordosten“, erklären die Meteorologen von GeoSphere Austria. Der Wind weht allgemein eher schwach. Tageshöchsttemperaturen von 4 bis 10 Grad erwarten uns heute.