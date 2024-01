Große Suchaktion nach vermisstem Skifahrer (19)

Veröffentlicht am 28. Januar 2024, 06:18 / ©LPD Kärnten

Der 19-Jährige war Mitglied einer sechsköpfigen Freundesgruppe, welche am 27. Jänner 2024 einen Schitag im Schigebiet St. Oswald verbrachte. Gegen 18.30 Uhr hätte die Gruppe die Weltcup Poldl Hütte verlassen und sei ins Tal abgefahren. Lediglich der 19-Jährige verblieb in der Hütte und wollte später nachzukommen. Um 19.36 teilte er telefonisch mit, jetzt von der Hütte loszufahren. Er wisse aber nicht genau wohin. Danach brach der Kontakt ab. Der 19-Jährige war telefonisch nicht erreichbar und nirgends aufzufinden, weshalb die Freunde die Polizei verständigten.

Suchaktion eingeleitet

In Zuge der Sachverhaltsklärung gab ein Pistenraupenfahrer an, dass er um 20 Uhr einen Skifahrer im Bereich der Spitzeckbahn Talstation gesehen hätte. Eine Handy-Trackfunkion zeigte als letzten Standort ca. 200 Meter talwärts der Spitzeck Talstation an. Es wurde der Polizeihubschrauber FLIR hinzugezogen, der gemeinsam mit einer Pistenraupe die Brunnach Abfahrt absuchte. Die Suche verlief jedoch ergebnislos.

19-Jähriger hatte sich verirrt

Gegen 00.25 Uhr teilte der 20-Jährige schließlich mit, dass sie den 19-Jährigen unverlezt auf einem Parkplatz in der Nähe der Unterkunft in St. Oswald aufgefunden hätten. Der 19-Jährige ging laut eigenen Angaben irrtümlich zur falschen Hütte und verirrte sich im dortigen Resort. Er verlor sein Mobiltelefon im Zuge der Abfahrt, wodurch eine Verständigung seiner Freunde nicht möglich war.