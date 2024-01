Mann macht erschreckende Beobachtung: Fahndung nach Kastenwagen läuft

Mitten in der Nacht

Veröffentlicht am 28. Januar 2024, 06:51 / ©BMI / Gerd Pachauer

Gegen 2.21 Uhr zeigte ein 66-jähriger Villacher an, dass er soeben zwei unbekannte Männer dabei erwischt hätte, als sie bei einem Mehrparteienhaus in Villach Fahrräder in einen Kastenwagen mit kroatischem Kennzeichen einluden. Als er die beiden ansprach, ergriffen diese die Flucht.

Über Grenze geflüchtet: Fahndung nach Kastenwagen läuft

Es wurde sofort eine Fahndung eingeleitet, die Grenzübergänge zu Italien und Slowenien wurden verständigt. Kurze Zeit später teilte der Grenzübergang Karawankentunnel mit, dass sich der besagte Kastenwagen dort der Anhaltung entzogen hätte und in Richtung Slowenien geflüchtet sei. Die slowenische Polizei wurde verständigt, dort läuft noch die Fahndung.

16 Kellerabteile aufgebrochen

Im Villach wurden die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Stand wurden 16 Kellerabteile aufgebrochen. Gestohlenes Gut und Schadensumme sind noch nicht bekannt.