EU-Wahl: NEOS schicken Helmut Brandstätter ins Rennen

Im Vorarlberger Rankweil ist Helmut Brandstätter mit einer klaren Mehrheit von 84 Prozent zum Spitzenkandidaten der NEOS für die EU-Wahl am 9. Juni gewählt worden. Die EU-Wahl sei eine Zukunftswahl für Europa und Österreich, die Extremen würden die Union gefährden.

Gemeinsam in die kommenden Monate

„Ich bin als glühender Europäer groß geworden. Ich habe gesehen, wie die EU uns zu Sicherheit und Wohlstand verholfen hat und Österreich als Standort eine ganz neue Relevanz gegeben hat. Jetzt spüren wir, all das ist bedroht, unsere europäischen Werte und die Grundpfeiler unserer Union sind unter Beschuss. Es gehört ehrlich gesagt: Wer gegen Europa ist, ist gegen Österreich“, sagt Helmut Brandstätter am Samstag, dem 27. Jänner, vor mehreren hundert NEOS-Mitgliedern. Brandstätter bedankte sich dabei auch bei den weiteren Kandidaten, mit denen es „in den letzten Wochen einen intensiven und angeregten Austausch zur Zukunft Europas gegeben hat. Wir bleiben ein Team und gehen gemeinsam und geschlossen in die kommenden Monate.“

„Vereinigten Staaten von Europa“

Konkreten Nutzen für das Leben der EU-Bürger versprechen die ‚Vereinigten Staaten von Europa‘ der NEOS nicht zuletzt in den Bereichen Ausbildung und Arbeit: „Bildung und Ausbildung sind ein EU-Thema. Die ‚Bildungsfreizügigkeit‘ soll als 5. Europäische Grundfreiheit die nationalen Grenzen für Schul- und Karrierelaufbahnen überwinden. Die Forschung etwa passiert schon lange über Landesgrenzen hinweg“, so Brandstätter, der auch einen schlankeren EU-Apparat will: „Die Kommission muss verschlankt werden, das Parlament gestärkt werden.“