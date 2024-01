Kärntner Gütesiegel für Natur-Rodelbahn Guggenberg

Veröffentlicht am 28. Januar 2024, 07:48 / ©pixabay

Auf Antrag von Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser soll die Rodelbahn mit dem Kärntner Rodel-Gütesiegel versehen werden. Der entsprechende Beschluss dafür wird am kommenden Dienstag in der Sitzung der Kärntner Landesregierung gefasst. „Wie beim Pisten- und beim Loipen-Gütesiegel, wird auch dieses Siegel nur unter besonderen Auflagen verliehen und ist damit ein Garant für Sicherheit und ständige Wartung der Bahn“, erklärt Kaiser. Von der Auszeichnung würde nicht nur die Bevölkerung sondern auch der Tourismus profitieren.

Das sind die ausgezeichneten Rodelbahnen: Natur–Rodelbahn Guggenberg

Natur–Rodelbahn Nagleralm

Natur–Rodelbahn Katschberg

Die Natur-Rodelbahn Guggenberg befindet sich in Untermöschach in der Nähe von Hermagor und führt über einen angenehm ansteigenden Forstweg hinauf bis auf etwa 1000 Höhenmeter wo sich dann auch der Start befindet. Die Rodelbahn ist täglich bis etwa 22.00 Uhr beleuchtet. Insgesamt gibt es in Kärnten drei Rodelbahnen, die mit dem von einer Jury nach strengen Kriterien wie Beschaffung der Naturrodelbahn, Sicherung vor atypischen Gefahren, Art und Dimension der baulichen Absicherung, Sperre der Naturrodelbahn, Klassifizierung, Renntraining und Wettkämpfe, Gewährleistung der Benutzung, Schneesicherheit, Länge, Beschilderungen vergebenen Rodel-Gütesiegel ausgezeichnet wurden.