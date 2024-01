Riesen-Parkhaus mit knapp 1.000 Plätzen wird in Leoben gebaut

Veröffentlicht am 28. Januar 2024, 07:51 / ©AT&S

Die Pläne für das neue Parkhaus von AT&S in Leoben Hinterberg wurden Ende 2022 präsentiert und werden nun umgesetzt. Mit offiziellem Baubeginn am 11. März 2024 wird am Grundstück östlich des HTB-Firmengeländes das Parkhaus entstehen.

Knapp 1.000 Parkplätze

Die erste Bauphase sieht 791 Parkplätze vor und erfolgt noch ohne oberstes Stockwerk und PV-Anlage. Mit dem weiteren Standortwachstum und Personalzuwachs wird der Vollausbau auf acht Parkebenen knapp 1000 Plätze für Autos ermöglichen. Auch spezielle Parkplätze für E-Autos werden geschaffen. Die Fertigstellung ist für Ende Februar 2025 geplant.

Mehr Platz für die Mitarbeiter

Aktuell entstehen im südlichen Teil des AT&S-Betriebsgeländes durch den Rückbau der Bau-Container auch wieder vollwertige Parkflächen für die Mitarbeiter der AT&S. Bis zu 300 zusätzliche Autos können hier im Freien geparkt werden.

Aktuelle Pachtlösung verlängert

Die Flächen für die Interims-Parkplätze gegenüber des Hornbach-Marktes können bis zur Fertigstellung des Parkhauses weitergepachtet werden. Wie von AT&S stets angekündigt und versprochen, werden diese Parkplätze nach der Inbetriebnahme des Parkhauses 2025 rückgebaut und die Flächen wieder begrünt. „In Summe entsteht für alle Mitarbeiter in Hinterberg eine tolle und zufriedenstellende Lösung für die Zukunft“, freut sich Markus Sterba, der Standortleiter für AT&S Hinterberg. Er bedankt sich für die Geduld während der Interims- und Bauphase. „Mit dieser Lösung ist der Standort gut aufgestellt für die weitere Entwicklung.“