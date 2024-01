Šmartno-Stipendium für Klagenfurter Künstlerin Lisa Waldner

In ihrer künstlerischen Arbeit beschäftigt sich Lisa Waldner unter anderem mit den Medien Fotografie, Sounddesign, Film und Textilkunst. Die außergewöhnlichen Ansätze der 1994 in Klagenfurt geborenen Künstlerin haben die Jury überzeugt. „Es wird spannend sein zu sehen, was die junge Künstlerin aus der Möglichkeit einer Residency im slowenischen Šmartno machen wird“, heißt es in der Begründung. Die Jury – bestehend aus Margaretha Bauer, Christine de Pauli und Beatrix Obernosterer – war sich weiters einig, dass mit dem Arbeitsstipendium auch junge Künstlerinnen und Künstler gefördert werden sollen. Es gilt, sie auf dem Weg, ihre eigenständige Position zu finden, zu unterstützen. Für Kulturstadtrat Mag. Franz Petritz ist es „immer wieder interessant zu sehen, auf welch besondere Weise der kleine, idyllische Ort Šmartno und die Region Goriska Brda Künstlern Impulse für neue Werkzyklen geben. Ich wünsche Lisa Waldner einen inspirierenden Aufenthalt und freue mich jetzt schon auf die anschließende Präsentation.“

Über Waldner

Lisa Waldner wurde 1994 in Klagenfurt geboren. Sie absolvierte ihre Ausbildung an der Akademie der bildenden Künste und der Universität für Angewandte Kunst in Wien, lebt und arbeitet in Wien und in Kärnten. Der sechsmonatige Arbeitsaufenthalt im Künstleratelier der Stadt Klagenfurt Šmartno beginnt im Mai und ist mit 3.000 Euro (bei freier Miete) dotiert.