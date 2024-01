Schießerei vor Vorarlberger Disco: Zwei Männer schwer verletzt

Was eine gelassene Partynacht hätte sein sollen, endete in einem blutigen Drama. Kurz vor Mitternacht kam es vor dem „Sender Club“ in Lustenau, Vorarlberg, zu einer Schießerei. Zwei Männer, beide mit tschetschenischer Herkunft, wurden dabei angeschossen und an den Extremitäten schwer verletzt. Die Verletzungen sollen aber nicht lebensbedrohlich sein. Sie wurden in die Krankenhäuser Bregenz und Dornbirn eingeliefert.

Täter auf der Flucht

Der bislang unbekannte Täter konnte noch die Flucht ergreifen, ehe das Großaufgebot an Polizisten aufmarschierte. Eine Fahndung wurde sofort eingeleitet. Der Tatort wurde abgesperrt. Der Täter soll laut Hinweisen in einem schwarzen SUV unterwegs sein. Laut Polizei konnte die Waffe noch nicht näher bestimmt werden.

Party-Gäste befragt

Wie an so vielen Samstagen war auch gestern die Lustenauer Disco voll. Rund 200 Personen sollen sich zum Zeitpunkt der Schießerei befunden haben. Sie alle wurden von der Polizei zu dem Vorfall befragt und kontrolliert. „Die Ermittlungen durch das Landeskriminalamt in Zusammenarbeit mit den Bezirkskräften und die Fahndung nach dem bislang unbekannten Täter sind im Gange“, so die Polizei.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.01.2024 um 09:55 Uhr aktualisiert