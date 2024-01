Einblick in die Welt der Alpakas: Expo noch heute geöffnet

Veröffentlicht am 28. Januar 2024, 09:11 / ©Pexels.com

Alpakas: Sie sind süß, flauschig und auch vielseitig nützlich. So wird aus ihrem Fell Wolle gemacht und ihr Fleisch soll zum Verzehr geeignet sein. Diese Themen rund um die Alpakas werden derzeit in der Alpaka-Expo in Graz behandelt.

Für Familien und Modebewusste

„Aber nicht nur für Familien und Kinder gibt es ein tolles Programm, sondern natürlich auch für Modebewusste und Wissbegierige. Mehrmals täglich Modeschauen und interessante Vorträge zum Thema Alpaka werden euch begeistern“, versichern die Veranstalter.

Noch heute geöffnet

Die 80 Aussteller mit ihren 250 Alpakas sind aktuell am Gelände der Grazer Messe zu finden. Du möchtest dir unbedingt die Alpakas ansehen? Dann nutze jetzt die Chance, die Alpaka-Expo ist heute noch bis 18 Uhr geöffnet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.01.2024 um 09:14 Uhr aktualisiert