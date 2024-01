Stefan Kraft holte sich Gold bei Skisprung-WM in Kulm

Veröffentlicht am 28. Januar 2024, 09:38 / ©APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH

18.500 Zuschauer sorgten am Samstag, dem 27. Jänner, für eine gute Stimmung, die am Ende auch noch belohnt wurde. Der starke Wind verhinderte lange Zeit die heißersehnten Flüge. Um 16 Uhr entschied sich die Jury, noch einen dritten Wertungsdurchgang durchzuführen, berichtet Ski Austria. Mit seiner Glanzleistung ging der Salzburger Stefan Kraft in die Geschichtsbücher ein.

Mit 228 Meter zum Weltmeister

„Der 30-jährige Überflieger packte trotz der langen Wartezeit seine Bestform aus und krönte sich mit einem 228-Meter-Satz zum Weltmeister. Auch weil der Halbzeitführende Timi Zajc mit 209 Metern keinen optimalen Finalsprung erwischte. Und Andreas Wellinger, der von Rang vier noch zu Silber sprang, letztlich 2,2 Punkte hinter Kraft blieb“, so Ski Austria weiter.

Märchen wurde wahr!

„Es gibt nichts Schöneres als eine WM daheim“, sagte Kraft, mit Tränen in den Augen. Es war schnell ersichtlich, was dem begnadeten Flieger dieser Erfolg vor heimischen Publikum bedeutet. „Gold am Kulm – das wäre ein Märchen“, sagte der Salzburger unlängst im Ski Austria Magazin. Es ist wahr geworden! Heute kämpfen die Rot-Weiß-Roten dann im Teambewerb um einen Spitzenplatz bei der WM.