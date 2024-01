Kollision mit Baum: Sturz endete für Skifahrerin tödlich

Veröffentlicht am 28. Januar 2024, 09:52 / ©5 Minuten

Am Samstag, dem 27. Jänner, gegen 9.17 Uhr, kam eine 57-jährige Frau im Skigebiet der Gemeindealpe, während der Strecke „Gipfelhang-Abfahrt“, aus unbekannter Ursache zu Sturz und kollidierte in weiterer Folge mit, einem neben der Piste befindlichen, Baum. Ersthelfer setzten die Rettungskette sofort in Gang und führten Reanimationsmaßnahmen durch, welche jedoch erfolglos blieben. Der eintreffende Notarzt konnte nur mehr den Tod der Frau feststellen.