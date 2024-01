Vor den Augen des Freundes: Skitourengeher unter Schneemassen begraben

Veröffentlicht am 28. Januar 2024, 10:40 / ©Bergrettung Stainach

Ein 54-jähriger Skitourengeher unternahm am Samstagmorgen, dem 27. Jänner, mit einer weiteren Person eine Skitour auf die Schneeglocke im Silvretta Gebiet. Nach einer kurzen Gipfelrast begaben sich beide gegen 12.50 Uhr auf den Rückweg zu ihrem Ski- bzw. Gepäckdepot, welches sie unterhalb des Gipfels angelegt hatten.

Riss in Schneedecke

Als die beiden Skitourengeher kurz vor ihrem Depot waren, tat sich vor dem zweiten Skitourengeher plötzlich ein Riss in der Schneedecke auf und er konnte zeitgleich wahrnehmen, wie sein 54-jähriger Kamerad, mit einer großen Schneewechte in Richtung Ostseite der Schneeglocke abstürzte. Er selbst konnte sich mit einem Sprung in Richtung Südseite der Schneeglocke retten.

Noch an Unfallstelle verstorben

Der 54-jährige Skitourengeher stürzte mit den Schneemassen über ca. 400 Höhenmeter durch felsiges Gelände ab und wurde am Wandfuß weitere ca. 200 Meter tiefer von einem durch den Wechtenbruch ausgelösten Schneebrett begraben. Die Notärztin konnte an der Unfallstelle nur noch den Tod des Skitourengehers feststellen.

Mehrere Kräfte im Einsatz

Am Einsatz waren die Libelle Vorarlberg, ein Hundeführer der ÖBRD, die Besatzung des Notarzthubschraubers C8, 1 Beamter der AEG-Vorarlberg Süd, die Bergrettung Partenen, mehrere Beamte der PI Schruns und Feldkirch sowie das Kriseninterventionsteam beteiligt.