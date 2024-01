Steiermark in Trauer: Schriftsteller Alfred Komarek verstorben

Landeshauptmann Christopher Drexler, Kulturreferent der Steiermärkischen Landesregierung, trauert um Alfred Komarek und würdigt seine Lebensleistung: „Aus der sprichwörtlichen Not eine Tugend zu machen, das gelang Alfred Komarek, als er anfing zu schreiben. Er entwickelte sich zu einem Kulturautor und erschuf zahlreiche bekannte Bücher, in denen er sich als Romanautor und literarischer Wegbegleiter durch österreichische und europäische Kulturlandschaften erwies. Sein Geburtsort hat ihn als Buchautor und damit die Geschichten, Charaktere und Gegebenheiten geprägt. Alfred Komarek war niemand, der in Kategorien dachte und wollte selbst auch nicht in solche eingeordnet werden. Seine unvergesslichen Werke bleiben bestehen und werden auch über seinen Tod hinaus für große Anerkennung sorgen. Meine aufrichtige Anteilnahme gilt der gesamten Trauerfamilie.″

Renommierter Autor

Der 1945 in Bad Aussee geborene Schriftsteller begann nach dem Gymnasium Jus zu studieren und fing als junger Student zu schreiben an, weil er dringend Geld brauchte: Glossen und Reportagen für Zeitungen, bald aber auch Texte für das Radio. Besonders bekannt sind Alfred Komareks Daniel Käfer-Krimis und vor allem seine „Polt“-Romane, deren Serie mit dem ersten Kriminalroman „Polt muß weinen“ begann. Dieses Buch wurde u.a. mit dem „Glauser“ als bester deutschsprachiger Krimi des Jahres 1998 ausgezeichnet. Er war ein Verfechter der Toleranz, erhielt 2011 auch den Toleranzpreis des Österreichischen Buchhandels, und warnte schon damals vor „berechnenden Verhetzern“ und „gnadenlos taktierenden Hinweglächlern“.