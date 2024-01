Mega! Graz verzeichnet Rekordwerte im Tourismus

Veröffentlicht am 28. Januar 2024, 12:00 / ©Graz Tourismus - Tom Lamm

Fast 1,3 Millionen Nächtigungen verzeichnete Graz im Jahr 2023. Das bedeutet eine Steigerung von 13,4 Prozent gegenüber 2022. Den bisherigen Bestwert lieferte 2019, auch dieser wurde um 40.500 zusätzliche Nächtigungen übertrumpft.

Die Monate im Detail

Das Jahr 2023 verlief in den ersten Monaten auf ähnlichem Niveau wie 2019. Die Sommermonate brachten erfreuliche Ergebnisse. Im Zeitraum von Juni bis September konnten die Werte von 2019 deutlich übertroffen werden. Der Advent 2023 brachte in Verbindung mit Silvester einen erfolgreichen Jahresabschluss.

Österreicher machen Urlaub in Graz

Die meisten Graz-Besucher kommen aus Österreich (46,5 Prozent). Insgesamt entfielen rund 600.000 Nächtigungen auf Gäste aus Österreich. Die wichtigsten Herkunftsbundesländer sind nach wie vor Wien, die Steiermark, Nieder- und Oberösterreich.

Besucher aus aller Welt

Aus dem Ausland urlauben am liebsten Gäste aus Deutschland in Graz, mit 19,9 Prozent vom Gesamtanteil der Nächtigungen. Gefolgt von Italien mit 2,8 Prozent und Polen (2,7 Prozent). Selbst aus den USA zog es viele nach Graz: 2,5 Prozent der Gesamtnächtigungen entfallen auf Besucher aus den USA. In der Nationenreihung folgen die Schweiz (1,9 Prozent), Ungarn und Niederlande (1,7 Prozent), Großbritannien (1,5 Prozent) sowie Kroatien (1,2 Prozent). Die asiatischen Märkte China (0,4 Prozent), Japan (0,3 Prozent) sowie Russland (0,1 Prozent) hatten 2023 nach wie vor sehr geringe Marktanteile.