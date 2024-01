Florianis im Einsatz: Mitten in der Nacht brach Feuer in der Küche aus

Veröffentlicht am 28. Januar 2024, 12:51 / ©Stadtfeuerwehr Weiz

Und plötzlich brannte es mitten in der Nacht in der Küche. Bilder vom Lokalaugenschein zeigen, dass das Feuer im Bereich des Herdes ausgebrochen sein dürfte. Um 1.32 Uhr am heutigen Sonntag, dem 28. Jänner, rückte dann die Stadtfeuerwehr Weiz zum Zimmerbrand aus. Nach weniger als eine Stunde im Einsatz konnten die Florianis auch schon wieder einrücken.