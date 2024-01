Über 100 Kräfte im Einsatz: Wintersport-Events fordern das Rote Kreuz

Es ist eine wahre Wintersport-Superwoche, die da in der Obersteiermark einmal mehr über die Bühne ging: Den Auftakt machte das Nightrace am 23. Januar, direkt gefolgt am 24. Januar vom Riesentorlauf ebenfalls in Schladming, ehe die Skiflug-WM am Kulm von 25. bis 28. Januar das große Finale bildet. Knapp 100.000 Fans locken die drei Events auch in diesem Jahr in die Obersteiermark – für das Rote Kreuz und alle beteiligten Einsatzkräfte und Behörden eine Herausforderung.

©Rotes Kreuz Steiermark ©Rotes Kreuz Steiermark

Rot Kreuz-Mitarbeiter gefordert

Mehr als 130 Rotkreuz-Mitarbeiter stehen zur Bewältigung der Events täglich im Rotkreuz-Bezirk Liezen im Einsatz. „In Summe stellen fast 300 Rotkreuz-Mitarbeiter die lückenlose Versorgung im Rahmen der drei Großevents sicher. Die rettungsdienstliche Versorgung für die Bevölkerung und tausende Touristen im Bezirk bleibt davon natürlich gänzlich unberührt“, sagt Bernhard Gugl, Rotkreuz-Bezirksgeschäftsführer aus Liezen. Keine Kleinigkeit: Im Winter verzeichnet das Rote Kreuz in Liezen pro Tag im Schnitt mehr als 120 Einsätze.

Engagement und jahrelange Erfahrung

Wie das alles zeitgleich abgehandelt werden kann? „Vor allem aufgrund des großen Engagements unserer beruflichen und freiwilligen Mitarbeiter“, sagt Gugl. „Hinzu kommt unsere jahrelange einsatztaktische Erfahrung im Zusammenhang mit Großveranstaltungen und der Einsatz modernster Technik und Gerätschaften.“

Mobile Leitstelle eingerichtet

So wird für die Events beispielsweise eigens eine mobile Leitstelle im jeweiligen Veranstaltungsgebiet errichtet und eingesetzt, die ausschließlich für die Koordination und Disposition der Rettungsmittel vor Ort zuständig ist. Elf mobile Sanitätsteams dienen den Menschen in den Publikums-Mengen zudem als ständige Kontaktpunkte, sollte Hilfe vonnöten sein. Diese Hilfe wird hervorragend angenommen, weiß Gugl: „Die Zusammenarbeit mit allen beteiligten Einsatzorganisationen, den Behörden und den Veranstaltern klappt seit Jahren exzellent, genauso wie die Arbeit mit den Besuchern. Die Fans sind sehr kooperativ, nehmen unsere Hilfe an und sind dankbar für unseren Einsatz.“