Motorhaube rauchte: Scheinloser Alko-Lenker fuhr einfach weiter

Ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung war mit einem Transportfahrzeug in Richtung Peggau unterwegs, als er gegen 21.30 Uhr, am Samstag, 27. Jänner, eine Rauchentwicklung im Bereich der Motorhaube wahrnahm.

Weitergefahren

Da diese nach weiteren zwei Kilometern Fahrt stärker wurde, hielt er das Fahrzeug in einer Ausbuchtung neben der Straße an. In weiterer Folge geriet das Fahrzeug in Brand. Dieser breitete sich auf den dort befindlichen Waldboden aus.

©FF Friesach Wörth ©FF Friesach Wörth ©FF Friesach Wörth ©FF Friesach Wörth ©FF Friesach Wörth

Betrunken und ohne Schein

Bei einem durchgeführten Alkomattest konnte eine Alkoholisierung des 40-jährigen Lenkers festgestellt werden. Der Mann besaß zudem keine Lenkberechtigung. Er wird angezeigt.

Technischer Defekt vermutet

Die Freiwilligen Feuerwehren Peggau und Friesach standen mit insgesamt 29 Kräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Die Brandursache ist bislang unklar, ein technischer Defekt kann laut derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden.