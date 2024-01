Zwei 2. Plätze: Österreicher jeweils nur von Schweizern geschlagen

Sowohl in Cortina als auch in Garmisch war jeweils nur eine andere Person schneller als der schnellste Österreicher. Während in Garmisch-Partenkirchen (Deutschland) Raphael Haaser nur von Weltcup-Dominator Marco Odermatt aus der Schweiz geschlagen wurde, musste sich in Cortina d’Ampezzo Stephanie Venier nur ebenfalls einer Schweizerin geschlagen geben. Lara Gut-Behrami lag im dortigen Super-G 21 Hundertstel vor der Tirolerin. Vincent Kriechmayr war bei den Herren im Super-G zudem nur drei Hundertstel hinter dem Podium auf Rang 4.