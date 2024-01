Polizisten entdecken Opfer mit Stichwunde in Innenhof

Polizisten wurden am Samstag, dem 27. Jänner, gegen 19 Uhr, in eine Wohnhausanlage an der Brünner Straße, Wien, gerufen. Sofort nahmen sie eine verletzte Frau im Innenhof wahr. Das Opfer gab an, kurz zuvor von ihrem Lebensgefährten mit einem Küchenmesser attackiert worden zu sein und sich aus der Wohnung geflüchtet zu haben.

Festnahme

Beamte der WEGA sicherten das Stiegenhaus und bemerkten einen Mann, der ins Dachgeschoss flüchtete. Es handelte sich um den Tatverdächtigen, einen 49-jährigen polnischen Staatsangehörigen, der in weiterer Folge widerstandslos festgenommen wurde. Der 49-Jährige verweigerte jegliche Angaben. Er wies eine Alkoholisierung von etwa zwei Promille auf.

Tatwaffe sichergestellt

Das verletzte Opfer wurde durch die Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. In der Wohnung konnte die mutmaßliche Tatwaffe nicht mehr aufgefunden werden. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, ist mit den weiteren Ermittlungeen betraut.