Verrückte Temperaturen: Kärntner Ort ist kälter als alle anderen

Minus 6,6 Grad hatte es um 15 Uhr in Bad Bleiberg. Nicht nur in Kärnten findet sich kein kälterer Ort, auch in Österreich ist das der absolute Tiefstwert. Während es in Bad Bleiberg also richtig frostig ist, hat es in Döllach beispielsweise plus 8,6 Grad, in Fresach sind es 8,1 Grad, in vielen weiteren Kärntner Orten hat es zumindest noch über 7 Grad. Der zweitkälteste Ort in Kärnten war, Stand 14 Uhr, übrigens Mallnitz mit minus 0,8 Grad, danach folgte Obervellach mit plus 1,1 Grad. Im drittkältesten Kärntner Ort ist es zu dieser Zeit also 7,7 Grad wärmer gewesen als in Bad Bleiberg.

„Große Unterschiede zum Kaffee am Nachmittag“

Auch die „Unwetterwarnzentrale“ hat dieses Thema auf Facebook aufgegriffen. „Große Unterschiede bei der Temperatur jetzt zum Kaffee am Nachmittag. In sonnigen Lagen des Westens um plus 10 Grad, noch immer frostig dagegen in so manchem schattigen Alpental“, steht dort geschrieben.