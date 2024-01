Schock-Angriff in Villach: Mann prügelt 36-Jährigen krankenhausreif

Veröffentlicht am 28. Januar 2024, 15:44 / ©5 Minuten

Bereits gestern Nacht, gegen 2.20 Uhr, wurde ein 36-jähriger Villacher am Hauptplatz in Villach von einem bisher unbekannten Mann ohne ersichtlichen Grund attackiert. Der Unbekannte trat ihm mit dem Fuß gegen den Oberkörper. Als der 36-Jährige dann am Boden lag, trat der Mann mehrmals auf ihn ein und bedrohte ihn mit dem Umbringen. Das Opfer erlitt dadurch schwere Verletzungen und wurde von der Rettung ins LKH Villach gebracht.

Polizei fahndet nach dem Täter

Die Polizei fahndet nun nach dem unbekannten Mann und hat eine Täterbeschreibung herausgegeben. Bei zweckdienlichen Hinweisen soll man sich an die Polizeiinspektion Hauptlatz unter der Telefonnummer 059133 2292 wenden.