Knapper Sieg: Klagenfurter Floorballer sind gegen Linz erfolgreich

Obwohl die Rotjacken nur 15 Feldspieler und einen Torhüter aufbieten konnten, gingen sie als klarer Favorit in das Spiel gegen die SPG Linz / Rum. Der Favoritenrolle konnte man zu Beginn aber nicht wirklich gerecht werden, waren es doch die Gäste aus Linz, die in Führung gingen. Doch der KAC nahm den Weckruf dankend an und fing sich relativ schnell. Erst glich man aus, dann ging man auch in Führung, kurz vor Drittelende erzielte man auch den dritten Treffer.

Klagenfurter tun sich weiter schwer

Doch auch im zweiten Drittel kamen die Klagenfurter nur schwer rein. Die Gäste kamen so sogar zum Ausgleich. Im letzten Drittel nahm der KAC zwar alles in die Hand, konnte aber nicht mehr anschreiben und so kam es, wie es kommen musste: Die Klagenfurter mussten in die Overtime. Dort konnte aber Thomas Huditz in buchstäblich letzter Minute zumindest noch den zweiten Punkt aufs KAC-Konto holen. In zwei Wochen geht es dann abermals gegen die Oberösterreicher – diesmal auswärts – am letzten Bundesliga-Spieltag der Regular Season.