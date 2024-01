In Klagenfurt wird indoor um Medaillen gerudert

Dass der Bewerb bereits zum dritten Mal in Kärnten ausgetragen wird, macht den Sportreferenten und Landeshauptmann Peter Kaiser besonders stolz. „Ich wünsche einen verletzungsfreien Verlauf und viel Glück. Aber besonders hoffe ich, dass Sie bei Ihrem Aufenthalt auch die Vorzüge des Sportlandes Kärntens kennenlernen“, richtete sich Kaiser an die Sportler sowie die Trainerteams.

Ruderverband Kärnten macht die Veranstaltung möglich

Unser aller Dank gebührt dem Ruderverband Kärnten, der mit viel Engagement diese Veranstaltung möglich gemacht hat. „Es ist schön zu sehen, wie sportlicher Ehrgeiz und Leistung auch immer wieder zu großen Erfolgen führen, die unser Bundesland in ein positives Licht stellen“, betonten Kaiser und Landessportdirektor Arno Arthofer. Immerhin handle es sich um einen wichtigen Leistungsfeststellungsbewerb für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris.

„Inklusion wird in den Vordergrund gerückt“

Dass in Klagenfurt auch die Sieger in den Klassen „Schnellste Schule Mixed – U15 und U17“ und „Inklusion-Mixed-Junior:innen“ ermittelt werden, stelle das Engagement im Nachwuchsbereich eindrucksvoll unter Beweis. „Jugendliche werden zum Sport animiert und Inklusion in den Vordergrund gerückt“, freute sich Kaiser, der in diesem Zusammenhang die unbezahlbare Arbeit der über 1.600 Sportvereine in Kärnten erwähnte.