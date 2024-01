In Gries wurden Nudeln und Mehl an Passanten verschenkt

Im Oktober 2023 verschenkte die FPÖ-Gries insgesamt 500 Kilogramm Kartoffeln in ihrem Bezirk. Aufgrund der positiven Resonanz beschloss die Ortsgruppe diese Aktion bereits im Jänner 2024 zu wiederholen. In den klassischen FPÖ-Sackerln wurden jeweils eine Packung Mehl und zwei Packungen Nudeln an Passanten verteilt.

„Rpckmeldungen war äußerst positiv“

„Im Bezirk Gries gibt es viele Menschen, die sehr unter der Teuerung leiden. Mit unseren Verteilaktionen wollen wir ihnen eine kleine Freude machen und ein bisschen unter die Arme greifen. Wir haben an diesem Wochenende hunderte Packungen Mehl und Nudeln an unsere Mitbürger verteilt. Die Rückmeldungen waren, wie schon bei der letzten Aktion im Oktober, äußerst positiv“, so FPÖ-Gries Bezirksparteiobmann Robert Spörk. „Ich freue mich, dass unsere Ortsgruppe Gries so aktiv ist und mit kreativen Aktionen auf sich aufmerksam macht. Diese gelebte Bürgernähe ist das, was unsere Partei auszeichnet“, so Stadtparteiobmann der FPÖ-Graz Axel Kassegger