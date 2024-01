Junge Autofahrerin (18) kracht in E-Biker – dieser muss ins Krankenhaus

Veröffentlicht am 28. Januar 2024, 17:52 / ©arborpulchra-stock.adobe.com

Am heutigen Sonntag, den 28. Jänner um 14.30 Uhr, ist ein 59-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land mit seinem E-Bike auf der Mühlbacher Landesstraße von Frög kommend in Richtung Mühlbach gefahren. Bei der Kreuzung mit der Dolintschacher Straße in der Gemeinde Rosegg ist eine 18-jährige Autofahrerin auf die Mühlbacher Landesstraße eingebogen.

E-Biker verletzt sich

Die 18-Jährige hat den Fahrradlenker jedoch nicht wahrgenommen und kollidierte in weiterer Folge mit diesem. Der 59-jährige E-Biker ist dadurch zu Sturz gekommen und hat sich verletzt. Er musste von der Rettung ins LKH nach Villach gebracht werden. „Die Lenkerin des Autos blieb unverletzt“, erklärt die Polizei.