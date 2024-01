Germknödel-Index zeigt: Auch Einkehrschwung wird immer teurer

Veröffentlicht am 28. Januar 2024, 18:25 / ©Pixabay.com

Skifahren wird immer mehr zum Luxus. Doch auch der beliebte Einkehrschwung wird immer teurer. Vor einigen Jahren hat das Online-Ski-Portal Snowplaza den Germknödel-Index erfunden. Damit werden die Preise in Österreichs Skigebieten verglichen, ausgehend von den Germknödel Preisen, da hier die Grundzutaten überall gleich sind.

Germknödel wurde um einiges teurer

Wusstest du, dass der Germknödel zu den beliebtesten Speisen in den Skihütten zählt? Hergestellt wird er in jedem Bundesland mit den gleichen Grundzutaten. Somit denkt man, dass die Speise überall ähnlich viel kosten sollte. Das stimmt allerdings nicht. Die Preise sind seit 2016 auch einiges gestiegen. Heute.at hat die subjektiv teuersten Hütten/Restaurant in Skigebieten herausgesucht und mit dem Germknödel-Index von damals verglichen.