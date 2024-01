Frühlingshafte Temperaturen: Neue Woche startet mit Sonnenschein

Es bleibt auch am Wochenstart sonnig in der Steiermark. „Die regionalen Frühnebelfelder, wie etwa im Südosten, bilden sich am Vormittag zurück“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. In der Nach wird es kalt, mit Temperaturen zwischen minus elf und minus 2 Grad. Tagsüber kann es bis zu 8 Grad warm werden.

Weiterhin sonnig

Auch am Dienstag, 30. Jänner 2024. geht es fast frühlingshaft in der Steiermark weiter. Häufig scheint die Sonne, allerdings kann sich speziell im Südosten am Vormittag Nebel halten. In der Früh ist es stellenweise noch kalt mit minus 10 Grad bis 0 Grad, untertags wird es wärmer mit Tageshöchstwerten von vier bis neun Grad. In Teilen der Obersteiermark kann es sogar 13 Grad haben. Mittwoch geht es sonnig weiter, auch wenn ab und an Wolken vorbeiziehen. Nach Morgenfrost steigt die Lufttemperatur auf 5 bis 10 Grad.