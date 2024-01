Ski-Unfälle: Traum-Wochenende sorgt für Hubschrauber-Hochbetrieb

Für die Rettungshubschrauber-Crews herrschte an diesem Wochenende in Kärnten Hochbetrieb auf den Bergen des Landes.

Wettertechnisch hätte man sich in Kärnten wohl kaum ein schöneres Wochenende wünschen können – Dauersonne und klare Plusgrade waren an der Tagesordnung. Viele Kärntner nutzten das tolle Wetter für Skitouren oder generell einen Skitag. Hochbetrieb hatten daher auch die Rettungshubschrauber in Kärnten. Gleich mehrere Male wurden Skifahrer nämlich zum Teil schwer verletzt – nach zwei Personen musste sogar gesucht werden.

Suchaktionen nach zwei Wintersportlern

Ein 47-jähriger Mann hat gestern Nachmittag eine Skitour auf den Hochstuhl machen wollen, als er bereits beim Abstieg in der Dunkelheit stürzte und einen Ski verlor. Als er nicht nach Hause kam, erstattete sein Bruder Anzeige – nach ihm wurde anschließend mit dem Polizeihubschrauber gesucht, ehe er dann selbstständig und unverletzt bei der Stouhütte ankam. Ebenfalls gestern musste nach einem 19-jährigen Kärntner gesucht werden, der von der „Weltcup-Poldl-Hütte“ zwar wegfuhr, dann brach jedoch der Kontakt ab. Der Polizeihubschrauber rückte aus, doch auch hier konnte sich der Vermisste selbst „retten“. Kurz nach Mitternacht ist er auf einem Parkplatz wieder aufgetaucht – wir haben berichtet.

15-Jährige bei Kollision schwer am Kopf verletzt

Bereits gegen Mittag sind gestern eine 15-jährige Italienerin und ein 19-jähriger Bosnier am Nassfeld kollidiert. Erstere musste mit schweren Kopfverletzungen ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden. Zu zwei Skiunfällen war es auch auf der Gerlitzen gekommen, wobei sich ein 18-jähriger Villacher schwer am Knie verletzte. Auch ein 17-jähriger Villacher wurde verletzt. Beide mussten mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

5-Jährige löst „Dominoeffekt“ aus

Ebenfalls gestern, gegen 10.55 Uhr, hat ein 5-jähriges Mädchen einen wahren „Dominoeffekt“ am Katschberg ausgelöst, als sie bei einem Schlepplift zu Sturz kam. Sie konnte sich in weiterer Folge nicht halten und rutschte in Richtung Tal. Dabei nahm sie gleich mehrere Wintersportler mit, drei wurden leicht verletzt – mehr dazu hier.

Skitour endet für Steirerin im Krankenhaus

Eine Skitour endete am gestrigen Samstag für eine Steirerin ebenfalls im Krankenhaus. Sie war mit einem Mann in Richtung Speikkogel aufgestiegen. Am Weg zurück kam sie zu Sturz und verletzte sich schwer, sie musste mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Graz geflogen werden.

Mehrere Verletzte auch am Sonntag

Auch am heutigen Sonntag musste der Rettungshubschrauber bereits mehrmals bei Skiunfällen in Kärnten ausrücken. So wurde ein 43-jähriger Kroate bei einer Kollision mit einem 56-jährigen Polen am Nassfeld verletzt und musste ins Krankenhaus geflogen werden – mehr dazu hier. Am frühen Nachmittag war außerdem ein 18-jähriger Klagenfurter im Skigebiet Hochrindl von der Piste abgekommen und in weiterer Folge gegen einen Baum gekracht. Von der Talstation aus wurde er dann mit dem Rettungshubschrauber nach Klagenfurt geflogen – wir haben berichtet.

36-jährige Frau stürzt bei Skitour

Eine 36-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau hat außerdem heute eine Skitour von der Talstation Innerkrems auf die „Gaipahöhe“ mit drei Freunden unternommen. Gegen 13 Uhr trat die Gruppe die Talfahrt an, wobei sich die Frau mit ihren Skiern verkantete und zu Sturz kam. Sie wurde verletzt und konnte nicht mehr selbstständig ins Tal fahren, weshalb die Rettung verständigt wurde, berichtet die Polizei. In weiterer Folge wurde sie vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.