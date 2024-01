Nach Rückstand: KAC dreht Spiel gegen Black Wings Linz

Das erste Drittel startete bereits recht flott, der KAC übte direkt Druck aus. Dennoch stand es nach 20 Minuten noch 0:0. In der 25. Minute nutzte Kristler dann ein Powerplay zur 1:0-Führung der Linzer. Das schien den KAC dann so richtig aufzuwecken, man erspielte sich Chance um Chance, ehe man in der 39. Minute noch vor der zweiten Drittelpause durch Schwinger ausglich. In der 47. Minute ging der KAC dann sogar in Führung – eine Führung, die man nicht mehr aus der Hand geben sollte. Torschütze: Petersen.