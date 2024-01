Grazer Kernstockgasse trägt bald neuen Namen: Wer war Maria Stromberger?

Mit 1. Feber 2024 wird eine weitere Straßenumbenennung umgesetzt: Aus der Kernstockgasse wird die Maria-Stromberger-Gasse. Der verstorbene Dichter Ottokar Kernstock gilt aufgrund seiner Nazi-Ideologie als umstritten. Seine Einstellung spiegelte sich in seiner Lyrik wieder. Trotzdem wurde er mehrfach geehrt, von der Universität Graz wurde er sogar zum Ehrendoktor ernannt. Immer öfter kommt es jedoch zum Diskurs, wenn es um Gebäude, Straßen oder Denkmälern geht, die mit ihren Namen eine Persönlichkeit „huldigen“, deren Gesinnung als problematisch gilt. Die Stadt Graz setzt deshalb ein Zeichen und „widmet“ Kernstock nun keine Straße mehr.

Entschädigung: 30 Euro für Haushalte, 300 Euro für Betriebe

Als Entschädigung bekommen die von der Umbenennung betroffene Haushalte 30 Euro, Betriebe bekommen 300 Euro. Laut einer Aussendung der Grazer FPÖ stößt die Straßenumbenennung aber auf viel Kritik: Anrainer und ansässige Unternehmen seien nicht in das Vorhaben eingebunden worden und würden auf den damit einhergehenden Kosten sitzen bleiben – wir berichteten.

Der „Engel von Ausschwitz“

Wer aber war Maria Stromberger? Die gebürtige Kärntnerin zog nach Graz, arbeite dort als Köchin und ging schließlich für ihre Ausbildung zur Krankenschwester nach Vorarlberg, wo sie sich anschließend freiwillig meldete, im Osten zu praktizieren. Sie wollte Gutes tun und mit ihrer Arbeit helfen, wo es am Nötigsten gebraucht wurde. 1942 wurde sie nach Ausschwitz versetzt. Dort wurde sie zum „Liebling“ vieler Häftlinge. Einer illegalen „Krampfgruppe“ half sie, indem sie Waffen und auch Briefe in das Lager schmuggelte. Damit begab sie sich selbst in unmittelbare Lebensgefahr.

Sie bewies Menschlichkeit in einer unmenschlichen Zeit

Nachdem der Krieg beendet war, wurde nach ihr gefahndet, mehrere Verbrechen wurden ihr vorgeworfen. Genau jene Ausschwitz-Häftlinge, denen sie so positiv im Gedächtnis geblieben ist, setzten sich für sie ein. Sie bewies Menschlichkeit in einer unmenschlichen Zeit – was ihr im Nachhinein zu Gute kam. Im Prozess gegen den KZ-Kommandanten Rudolf Höß 1947 in Polen leistete sie einen weiteren wichtigen Beitrag mit ihrer Aussage. Danach wurde es aber still um sie. 1957 verstarb sie in Bregenz an einem Herzinfarkt.