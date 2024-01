„Glatte Eins für viel BLA BLA“: Stadtgerücht sorgt für viel Gelächter

Veröffentlicht am 29. Januar 2024, 09:12 / ©DerHandler

„Eine glatte EINS für viel BLA BLA und tolle Stimmung“, So lautet das Resümee, zahlreicher Pädagogen, die der Einladung der Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG) Kärntner Lehrer gefolgt sind. Zur Einstimmung auf einen unvergesslichen Abend wurden beim Prosecco-Empfang, unterstützt von der ÖBV, über 130 begeisterte Teilnehmer von Christgewerkschafterin Claudia Wolf-Schöffmann und Stadtrichter Direktor Andreas Rauchenberger begrüßt. „Die Faschingssitzung brachte nicht nur beste Unterhaltung, sondern auch eine bunte Mischung aus viel BLA, BLA – in Form von humorvollen Anekdoten, fröhlichem Geplauder und gemeinsamem Lachen“, so das Fazit.