So gerne tanzen Ã–sterreichs Singles auf BÃ¤llen

Veröffentlicht am 29. Januar 2024, 09:17 / ©pexels

Der kommende Opernball markiert einen wichtigen Termin in der Ballsaison. Laut einer Umfrage im Auftrag von EliteParnter.at ist es gewissermaßen Tradition, den Opernball im Fernsehen mitzuverfolgen und gehört für ein Viertel der Singles auch dieses Jahr dazu. Frauen lassen sich das TV-Spektakel seltener entgehen als Männer (31% vs. 18%). Mehr als ein Viertel (27%) der Singles geht wegen des tollen Ambientes sehr gerne auf Bälle und gut ein Fünftel (22%) freut sich darauf, dort das Tanzbein zu schwingen.

Es mangelt an der passenden Begleitung

Rund vier von zehn (39%) der befragten Singles würden gerne auf Bälle gehen, aber leider fehlt ebenso vielen der:die passende Partner:in, Frauen mehr als Männern (43% vs. 33%). Dass ihr:e zukünftige:r Partner:in gerne tanzt, ist für ein Drittel relevant, insbesondere Frauen wünschen sich das (44% vs. Männer 20%). Laut eigener Einschätzung können 64 Prozent der Singles, nicht (gut) tanzen. Bei den Männern sind es sogar drei Viertel im Vergleich zu 55 Prozent bei den Frauen. Doch beinahe die Hälfte (46%) möchte die eigenen Tanzfähigkeiten gerne verbessern. Vier von zehn Befragten empfinden Bälle als veraltet, vor allem Männer (47% vs. Frauen 34%). Ein Drittel (34%) der heimischen Singles zieht einen Club oder eine Disco zum Tanzen vor.

Können hält sich in Grenzen, trotzdem tanzwillig

Die unter 30-jährigen Singles scheinen zwiegespalten: 48 Prozent finden, Bälle seien aus der Zeit gefallen und 40 Prozent geben an, diese gerne zu besuchen, weil sie das Ambiente toll finden. Ein Drittel (34%) geht sehr gerne tanzen und freut sich bereits auf die kommenden Bälle. Trotz dieser Begeisterung schätzen sieben von zehn Befragten unter 30 Jahren ihre Tanzkünste als nicht besonders gut ein und mehr als die Hälfte (56%) von ihnen will diese verbessern. 46 Prozent würden gerne auf Bälle gehen, aber ihnen fehlt der:die passende Partner:in. Deshalb überrascht es nicht, dass für rund vier von zehn Befragten (39%) die Tanzvorlieben auch in einer romantischen Beziehung von Bedeutung sind.

Bälle haben Potential für soziale Verbindungen

„Die Ergebnisse verdeutlichen, dass junge Singles eine lebendige Tanzkultur pflegen und gleichzeitig vor der anspruchsvollen Suche nach dem:der passenden Partner:in stehen. Trotzdem üben Bälle eine besondere Faszination aus und zeigen Potenzial für neue soziale Verbindungen auf. Tanzen scheint nicht nur als Freizeitaktivität beliebt zu sein, sondern auch einen wichtigen Beitrag bei der romantischen Partnersuche zu leisten“, so ElitePartner-Psychologin Lisa Fischbach.