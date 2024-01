15-Jähriger zückte Messer und bedrohte Bekannten (19) mit dem Umbringen

In Fast-Food-Bude

Veröffentlicht am 29. Januar 2024, 09:55 / ©BMI / Egon Weissheimer

Die zwei jungen Männer trafen sich in einem Fast Food Restaurant in Klagenfurt, wo der 15-Jährige mit einem Klappmesser seinen Bekannten bedrohte und dessen Handy und Kleingeld forderte. Der 19-Jährige verständigte daraufhin die Polizei, welche den Tatverdächtigen kurze Zeit später festnahm. Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt und wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.